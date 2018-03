Anzeige

„Wir wollen mit dieser Aktion auf die seltenen Rohstoffe in unseren Handys hinweisen.“, so Torsten Leveringhaus, Sprecher des Kreisverbandes Darmstadt-Dieburg. „Diese Rohstoffe werden vor allem in Afrika gewonnen – unter oftmals unmenschlichen Bedingungen.“

Petra Neubert vom Kreisverband Odenwald ergänzt: „Zudem sind diese Rohstoffe endlich. Nicht wegschmeißen, sondern Wiederverwertung sollte hier groß geschrieben werden. Beim Recycling werden die alten Mobiltelefone in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt und wiederverwertet. Damit landen Schwermetalle und andere Schadstoffe nicht auf der Deponie oder in der Schlacke der Müllöfen. Die recycelten Materialien stehen dann für die Produktion neuer Geräte als wertvoller Werkstoff zur Verfügung. Weniger Rohstoffe müssen abgebaut werden.“

„Gerade im Kongo werden die benötigten Rohstoffe abgebaut – das ist der Lebensraum der Gorillas.“, ergänzt Evelyn Berg, Sprecherin des Kreisverbandes Bergstraße. „Deshalb haben wir uns entschlossen, die gesammelten Handys dem Projekt ,Ein Handy für den Gorilla’ zu spenden. Wer also sein Handy bei uns abgibt, kann mehrfach Gutes tun: Sowohl das Recycling als auch die Förderung des Umweltprojektes dienen einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit unseren knappen Ressourcen. Handyrecycling ist aktiver Umwelt- und Lebensraumschutz.“

Mitmachen ist einfach: Das alte Handy kann man einfach an eine der drei Geschäftsstellen der Grünen schicken. Wer in seinem Umfeld größere Mengen alter Geräte sammelt, bei dem könnten die Handys gegebenenfalls auch abgeholt werden, ergänzen die Grünen abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018