„Mit Annalena auf der Couch“

Bergstraße.Die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, besucht kurz vor der Landtagswahl die Bergstraße. Am Mittwoch (24.) wird unter dem Veranstaltungsformat „Triff Annalena“ ab 14.30 Uhr in Bensheim bei Kaffee und Kuchen in der „Konditorei Patisserie Glaubach“ in der Gerbergasse 6 (gegenüber des Grünen-Büros) die Gelegenheit bestehen, mit der grünen Spitzenfrau in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Annalena Baerbock so kurz vor der Wahl zur Unterstützung der Bergsträßer Grünen kommt“, kommentiert Sprecher Matthias Schimpf den Termin. „Das ist eine Chance, mit der Parteivorsitzenden einen Kaffee zu trinken und locker ins Gespräch zu kommen.“

Annalena Baerbock ist 37 Jahre alt und seit Januar dieses Jahres Parteivorsitzende. Die studierte Politikwissenschaftlerin ist Expertin für Völkerrecht und hat unter anderem an der London School of Economics studiert.

Der rund anderthalbstündige Termin, bei dem Baerbock buchstäblich auf dem Sofa des Cafés sitzt und in gemütlicher Atmosphäre Rede und Antwort stehen wird, ist nicht als Vortragsveranstaltung geplant, sondern an das neue Townhall-Format der Grünen angelegt. Dabei folgt auf einen kurzen Impuls zur Lage der Nation eine offene Diskussion, bei der – moderiert nach verschiedenen Themenbereichen wie Umwelt, Wohnraum, Mobilität, Soziales, Gleichberechtigung und Inneres – die Bürger sich direkt mit der Spitzenpolitikerin austauschen sollen und können.

Mit Baerbock auf dem Sofa sitzen werden die beiden Direktkandidaten der Grünen im Kreis, Aline Zuchowski und Alexander Berndt. Moderiert wird das Gespräch von Vorstandssprecher Matthias Schimpf. Interessierte sind willkommen, die Konditorei öffnet bereits 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018