Mit Beratung zum richtigen Sprachkurs

Bergstraße.Der Einstieg in einen bereits fortgeschrittenen Sprachkurs ist immer dann sinnvoll, wenn Kunden der Kreisvolkshochschule (Kvhs) bereits Vorkenntnisse in einer Sprache mitbringen.

Diese einzuschätzen und mit einem konkreten Kursangebot unter einen Hut zu bringen, das geschieht im Rahmen der Sprachberatungen der Kvhs.

Persönliches Gespräch

Persönliche Termine gibt es in Bensheim im Seminarraum (Am Wambolterhof 2), für Deutsch am morgigen Mittwoch, 2. September, und für Englisch am Donnerstag, 10. September, jeweils in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr.

In Heppenheim findet die Beratung für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zentral statt – in der Martin-Buber-Schule – am Mittwoch, 9. September, ebenfalls zwischen 18.30 und 20 Uhr.

Informationen am Telefon

Speziell für Englisch gibt es am Samstag, 12. September, zwischen 10 und 13 Uhr die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen bei Iris Hoch unter der Telefonnummer 06251 / 17296-17. Die Beratungen bei der Kreisvolkshochschule sind kostenlos. red

