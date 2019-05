Mit Besen und Rechen gegen Beamte

Bergstraße.Auf der Suche nach einer Schlafgelegenheit ließ sich eine 38-jährige Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, auch nicht von der Polizei beeindrucken. Sie ging am frühen Sonntagmorgen in Lampertheim mit einem Besen und Gartenrechen auf die Beamten los. Die Frau ließ sich mit Worten nicht beruhigen. Erst als die Polizeistreife Pfefferspray einsetzte, konnte die Frau festgenommen und zur Verhinderung von weiteren Straftaten ins Gewahrsam gebracht werden. Wegen des Angriffs auf die Beamten wurde Anzeige erstattet.

Die Frau hatte ihre erste Begegnung mit der Polizeistreife um kurz vor 1 Uhr in der Neuschloßstraße. Dort drang sie in einen Kellerraum ein. Um die 38-Jährige aus dem Keller zu holen, mussten die Beamten die zuvor errichtete Barrikade zur Seite räumen. Trotz eines Platzverweises tauchte die Frau Stunden später, gegen 4 Uhr, wieder in dem Bereich auf und wurde von Anwohnern in der Eugen-Schreiber-Straße entdeckt, die erneut die Polizei riefen. Auf der Flucht vor den Ordnungshütern lief die unbelehrbare Frau auf ein Wohngrundstück und suchte Zuflucht in einem weiteren Keller. Dort konnte sie vorläufig festgenommen werden. pol

