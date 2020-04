Mit Bussen statt Bahn nach Worms

Bergstraße.Wegen Arbeiten an Wichen im Bahnhof Bensheim in den beiden Wochen vor und nach Ostern muss der Zugverkehr auf der Nibelungenbahn zwischen Worms und Bensheim durch Busse ersetzt werden. Das kündigt die Deutsche Bahn an.

Für die Tage vom 6. bis 10. April sowie vom 14. bis 19. April ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der sich an den Zuganschlüssen in Bensheim orientiert. An den Osterfeiertagen außer Karfreitag läuft dagegen der Zugverkehr ganztägig. Der Ersatzverkehr mit Bussen bedient in den betroffenen Kommunen entlang der Bahnlinie reguläre Haltestellen an den Bahnhöfen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.04.2020