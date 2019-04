Mit dem BA stets einen Schritt voraus

Bergstraße.Der Bergsträßer Anzeiger baut sein Digital-Angebot aus. Ab sofort kann bereits am Vorabend die digitale Ausgabe der Zeitung vom nächsten Tag von Abonnenten gelesen werden. Ab 21 Uhr steht das Gros der Artikel zur Verfügung. Die Texte, an denen die Redakteure abends noch arbeiten, werden später in einer aktualisierten Version ergänzt. Dann stehen auch Beilagen und Prospekte in digitaler Form zur Verfügung.

Sowohl in der Digitalen Zeitung als auch in der neuen digitalen Vorabendausgabe kommen Filmbeiträge des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF) sowie Fotostrecken und ergänzende Informationen hinzu. Links zu Artikeln, etwa zu Dossiers unter „www.bergstraesser-anzeiger.de“, ermöglichen auch bei komplexen Themen schnell einen Gesamtüberblick.

Die Digitale Zeitung steht als App für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung. Mit den neuen App-Versionen (IOS 2.6.0 und Android 2.6.1) kann die digitale Vorabendausgabe abends direkt auf dem Smartphone oder Tablet gelesen werden. Ganz neu entwickelt ist eine App für das Amazon Fire Tablet. Wer lieber am PC lesen möchte – kein Problem. Hier stehen eine Webversion und das klassische E-Paper – also die reine PDF-Darstellung der Zeitungsseiten – zur Auswahl. Für Digital-Abonnenten sowie Print-Abonnenten mit einem digitalen Upgrade ist die digitale Vorabendausgabe kostenlos im Abonnement enthalten.

In einem vierwöchigen kostenlosen Test haben Leser nun die Möglichkeit, die digitale Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers inklusive der digitalen Vorabend-Ausgabe zu testen.

Der Bergsträßer Anzeiger steht für vertrauenswürdige Information an gut 300 Tagen im Jahr. Und das im mittlerweile 187. Jahrgang. Täglich wird auf bis zu 20 Lokalseiten über die Geschehnisse vor Ort berichtet.

Mehr als ein Dutzend fest angestellte Redakteure recherchieren in aller Regel vor Ort, schreiben selbst, bewerten und redigieren zugesandte Texte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019