Mit dem Zauberwürfel in Windeseile zum Titel

Bergstraße.Jeder kennt ihn, doch für die meisten bleibt er ein Rätsel: Der Rubiks Cube oder Zauberwürfel, der 1974 von Bauingenieur und Architekt Ernö Rubik erfunden wurde, ist seit Jahrzehnten das wohl beliebteste Drehpuzzle. In der Lampertheimer Zehntscheune fand zum achten Mal die „Hessen Open“ im Speedcubing statt, also der Sportart, in der es darum geht, ein Drehpuzzle in kürzester Zeit zu

...