Mit den Temperaturen steigt der Trinkwasserverbrauch

Bergstraße.Der Supersommer 2018 hat auch die Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz vor Herausforderungen gestellt. „Es war aber kein Mengen- oder Qualitätsproblem“, sagte Elisabeth Jreisat, Geschäftsführerin der Hessenwasser, einem Verbundpartner des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost (WBVRO) jetzt in Bensheim. Zu Zeiten des Spitzenverbrauchs kam die technische Infrastruktur an

...