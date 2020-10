Mit Feuerlöschern im Parkhaus gesprüht

Darmstadt.In der Zeit zwischen Sonntag (18.10.) und Montagmorgen (19.10.) haben Vandalen ihr Unwesen in einem Parkhaus in der

Kirnbergerstraße in Darmstadt-Eberstadt getrieben. Dort hatten es die Täter auf sechs Feuerlöscher abgesehen, die sie aus der Halterung montierten und das Löschmittel in dem Gebäude versprühten. Der dabei verursachte Schaden wird aktuell auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Eberstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen der missbräuchlichen Nutzung von Nothilfemitteln übernommen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten in Eberstadt unter der Rufnummer 06151/9693994 entgegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020