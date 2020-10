Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Odenwald.Aus einer gestohlenen Geldbörse setzten die Täter unmittelbar nach der Diebstahlstat die Bankkarte des Bestohlenen ein und erlangten so über 1400 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Montag (19.10.) zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in einem Discount-Markt in der Erbacher Straße in Fürth. Einem 66 Jahre alten Mann war während des Einkaufs unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen worden. Nach der Tat hoben die Täter an einem Geldautomaten in Reichelsheim 1000 Euro ab. Weitere 400 Euro erlangten sie mit der Karte in einem Einkaufsmarkt.

Tatverdächtig sind mindestens zwei Männer, die laut dem Geschädigten ein osteuropäisches Aussehen haben. Die Fremden seien um den 66-Jährigen herumgeschlichen und hätten ihn auch mit dem Einkaufswagen angerempelt.

Die Ermittler in Heppenheim (K 21/ 22) hoffen auf Zeugen, die zum Diebstahlszeitpunkt in dem Discount-Markt in Fürth einkaufen waren und Beobachtungen zu den gesuchten Männern gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020