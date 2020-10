Mit Joint und Cannabis im Auto

Viernheim.Zivilbeamte der Polizei kontrollierten am Dienstagnachmittag in Viernheim den 21-jährigen Fahrer eines Kleinwagens und stellten fest, dass er sich unter Drogeneinfluss befand. Den Beamten schlug der Geruch nach Cannabis bereits durch die Fahrertür entgegen. Auf Nachfrage händigte der junge Mann einen Joint aus. Die Beamten durchsuchten daraufhin sein Fahrzeug und fanden fast 18 Gramm Marihuana in einer Plastiktüte. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte, wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020