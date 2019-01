Mit Klartext das Herz erreichen, nicht die niederen Instinkte

Darmstadt.Seinen Journalistenschülern schreibt Heribert Prantl stets ins Stammbuch, sie sollen so formulieren, „dass es die Standlfrau auf dem Viktualienmarkt versteht“. Eine klare Sprache, die sich an „Herz und Verstand“, jedoch nicht an „niedere Instinkte“ richtet, fordert das Mitglied der Chefredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ auch von Politikern.

Der prominente Journalist hielt am

...