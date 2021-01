Mit Krug über Bildung diskutieren

Bergstraße.Persönliche Treffen und Präsenzveranstaltungen sind in der aktuellen Zeit kaum möglich. Dennoch soll der Austausch über Dinge, die die Menschen bewegen, nicht zu kurz kommen. SPD-Landratskandidat Karsten Krug nutzt dafür weiterhin das Internet, wie er es bereits in den vergangenen Monaten erfolgreich praktizierte. Ursprünglich waren die Termine als Präsenzveranstaltungen geplant.

In verschiedenen Livestreams wird sich Karsten Krug in der kommenden Zeit wichtigen Themen im Kreis widmen. Dazu holt er sich kompetente Gesprächspartner aus den jeweiligen Bereichen vor die Bildschirm-Kamera. Gestreamt wird das Ganze auf Krugs Facebook-Seite www.facebook.com/karstenkrugbergstrasse.

Homeschooling und Digitalisierung

„Homeschooling und Digitalisierung an Schulen“ lautet das Thema am Dienstag (26.). Der Livestream mit Karsten Krug startet um 19 Uhr. Die Teilnehmer sind Holger Giebel (GEW Bergstraße), Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, Mika Hoffmann (stellvertretender Kreisschulsprecher Bergstraße) und Professor Christian Minuth (stellvertretender Schulelternbeirat am Überwaldgymnasium in Wald-Michelbach). red

