Mit Messer Eltern schwer verletzt

Frankfurt.Nach einer mutmaßlichen Messerattacke auf die eigenen Eltern muss sich ab diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) ein 23 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zweifachen versuchten Totschlag zur Last und hat die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik beantragt. Der deutsche Staatsangehörige soll sich im Mai vergangenen Jahres in der gemeinsam bewohnten Wohnung in der Frankfurter Innenstadt mit den Eltern über das Thema Essgewohnheiten gestritten haben und sowohl auf den Vater (62) als auch die Mutter (60) eingestochen haben. Den schwer verletzten Eltern gelang noch die Flucht auf die Straße.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.02.2021