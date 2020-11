Mit Trennschleifer Tresor geöffnet

Odenwald.Mit einem Trennschleifer konnten Einbrecher in Birkenau einen massiven Standtresor in einem Haus im Lettenweg öffnen und das dort deponierte Geld und hochwertigen Schmuck entwenden. Während der Abwesenheit der Hauseigentümer am Sonntag (15.11.) zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr kletterten die Täter zunächst an ein Fenster im ersten Obergeschoss, um durch dieses einsteigen zu können. In der Folge bearbeiteten sie den bis zu 400 Kilogramm schweren Tresor mit einem Trennschleifer.. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020