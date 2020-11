SV Darmstadt 98.Der SV Darmstadt 98 geht mit großer Zuversicht in das Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Mit einem Sieg an diesem Sonntag können sich die Hessen vor der Länderspielpause in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festsetzen. "Dass wir das Spiel in Karlsruhe noch gedreht haben, gibt uns Rückenwind. Dadurch haben wir nun ein gutes Gefühl für das Duell mit Paderborn", sagte Trainer Markus Anfang am Freitag.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020