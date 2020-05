Mitarbeiterin einer Schule infiziert

Bergstraße/Erbach.Nachdem sich in den vergangenen Woche das Corona-Geschehen im Odenwaldkreis beruhigt hatte, musste das Landratsamt in Erbach am Montag den nächsten Todesfall vermelden. Die verstorbene Person war über 80 Jahre alt, hatte Vorerkrankungen und wohnte in einem Pflegeheim. Damit wuchs die Zahl der Toten im Odenwaldkreis im Zusammenhang mit dem Coroanvirus auf 61, davon stammten 40 aus einem Pflegeheim. Nach wie vor stehen mehrere Pflegeeinrichtungen wegen Infektionen von Bewohnern unter Quarantäne, zwischenzeitlich waren es sogar sieben gewesen.

In häusliche Quarantäne geschickt

Während es im Kreis Bergstraße bislang noch keinen Infektionsfall an einer Schule gegeben hat, war davon jedoch der Odenwaldkreis betroffen. Wie das Erbacher Landratsamt informiert, wurde eine Mitarbeiterin, die an zwei Schulen im Einsatz ist, positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt habe hier sofort die nötigen Maßnahmen eingeleitet und die Beschäftigte in die häusliche Quarantäne geschickt. Außerdem hätten alle Kontakte der positiv getesteten Person nachvollzogen und die betreffenden Personen ebenfalls abgesondert werden können.

Unterrichtsbetrieb geht weiter

Angesichts dieses Falls gab es viele Fragen hinsichtlich der Fortführung des Unterrichtsbetriebs. „Wir können die Besorgnis von Eltern, Lehrern und Schülern verstehen. Aber an den beiden betroffenen Schulen konnten aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen die Infektionsketten gut nachverfolgt werden. Dennoch gelten dort wie in allen Schulen die strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften natürlich weiter. An sie müssen sich alle halten, damit der Unterricht in der vorgesehenen Form erteilt werden kann“, erklären der für das Gesundheitsamt zuständige Hauptabteilungsleiter Bernhard Hering und der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Ulrich Falk, in einer Pressemitteilung des Landratsamtes in Erbach.

Der Odenwaldkreis habe als Schulträger alles in seiner Verantwortung Stehende getan und die Schulen beispielsweise mit ausreichend Handseife und Handtüchern versorgt. Ebenso habe es spezielle Anweisungen für das Reinigungspersonal gegeben. Zudem stehe das Gesundheitsamt in engem Austausch mit den Schulleitern. jün

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020