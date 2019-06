Mitmach-Show für Grundschüler: Nur mal kurz die Welt retten

Bergstraße.Arbeitet an der Grundschule an der Weschnitz in Einhausen ein ganz besonders engagierter Kunstlehrer? Zumindest lernen hier wohl ganz besonders malinteressierte und -begabte Schulkinder: Zum zweiten Mal in Folge gewonnen hatte die Schule den Ostermalwettbewerb im Rahmen des Zeitungsprojekts „Klasse Kids“. Und das auch noch mit derselben Klassenstufe: Letztes Jahr gewann Mika Vinson aus der 3 b, und dieses Jahr die zehn Jahre alte Marlene Stern aus der vierten Klassenstufe. Somit durften wiederum alle drei Parallel-Klassen an der Natur-Erlebnis-Show des Beltz-Verlags teilnehmen.

Es blinkt und leuchtet

Die Kinder erkannten Bo Celsius und Friedrich Fahrenheit sofort wieder, doch der Auftrag der beiden Wissenschaftler war dieses Mal ein anderer: Nur mal kurz die Welt retten! Und zwar die der außerirdischen Bakterien, die verzweifelt berichteten, dass ihre eigene Welt auf einem entfernten, unsichtbaren Planeten gerade den Bach herunterginge. Nun wollten sie eine neue Welt aufbauen – und zwar dieses Mal so, dass alles richtig funktoniert. Also schauten sie auf der Erde vorbei, um sich hier ein paar Tipps zu holen, wie sie ihr Leben mit der Natur in Einklang bringen könnten.

Wissen das die Menschen auf dieser Erde wirklich? Zum Glück sind über 50 Viertklässler der Weschnitz-Schule vor Ort, um Bo und Friedrich bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Diese haben einen riesigen Kasten mitgebracht, den sie mit großer Mühe auf das Lehrerpult des Klassenzimmers wuchten. Es blinkt und leuchtet in den Farben des Weltalls und versetzt die Schüler in die richtige Forscherstimmung.

Und die kleinen Forscher wissen erstaunlich viel. Aus was besteht die Erde eigentlich? Was braucht man für eine funktionierende Erde? Den Zusammenhang von Sauerstoff und Kohlendioxid mit der lebensnotwendigen Photosynthese kennen sie und spielen diesen in einem Rollenspiel nach. Sie halten auch gemeinsam die Luft an, um zu testen, wie lange man es ohne Sauerstoff aushält. 45 Sekunden – nicht gerade lang – denken sie und verstehen, wie wichtig die Pflanzen auf der Erde für uns Menschen sind.

Da ist es nicht weit zum Thema Klimaschutz und Insektensterben – aktueller geht’s nicht. Dabei wird alles spielerisch gemeinsam erarbeitet und kindgerecht zum Denken und Mitmachen animiert. Die Kinder auf jeden Fall sind begeistert, zur Rettung der Welt beizutragen.

Die Naturshow basiert auf dem Buch „Entdecke die Wildnis vor deiner Haustür“ von Maria Ana Peixe Dias und Ines Teixeira do Rosári aus dem Weinheimer Beltz-Verlag. Der Verlag unterstutzt „Klasse Kids“ seit vielen Jahren als Projektpartner.

Die Rätsel der Natur

Das Forscherduo „Friedrich Fahrenheit“ und „Bo Celsius“ alias Schauspieler-Duo Matthias Rott und Daniela Wöhler haben sich die Naturshow ausgedacht. Damit machen sie die Kinder auf den Nutzen, die Rätsel und die Schönheit der Natur aufmerksam – aber auch darauf, wie zerbrechlich diese ist und geschützt werden muss. Mit dieser spannenden Phantasiereise erreichen sie Herz und Hirn der Kinder.

Im Buch stecken weitere Anregungen, wie man mit der Natur vor unserer Haustür lernen und leben kann. Einen Fragebogen bekamen die Kinder vom Forscher-Duo Friedrich und Bo auch an die Hand als Anregung und als Basis für weiteren Diskussionsstoff im Unterricht.

Marlene Stern, die den Maltwettbewerb gewonnen hatte, war begeistert von ihrem zweiten Geschenk, der Klassen-Show. Ihr erstes Geschenk war, dass das Gewinnerbild – ein Osterhase mit lustigen Schlappohren inmitten eines farbenfrohen Ostereis – am Ostersamstag auf der Titelseite der Bergsträßer Anzeigers abgedruckt worden war.

„Klasse Kids“ – das medienpädagogischen Projekt des BA – brachte den Kindern vier Wochen lang jeden Morgen schwarz auf weiß die Neuigkeiten aus der ganzen Welt – und besonders natürlich aus ihrer Region – auf den Tisch. Bereits seit zehn Jahren entdecken Jahr für Jahr gut 600 Schüler beziehungsweise 30 dritte und vierte Grundschulklassen, die im Verbreitungsgebiet des BA liegen, im Klassenverbund das Zeitunglesen. Das Leseförderprojekt soll Kinder auf spielerische Weise zum kritischen Umgang mit dem Medium Zeitung erziehen und den Spaß am reflektierten Lesen wecken.

