Mitreden bei Konzept für Radverkehr

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße will sein Radwege-Netz optimieren und sein Radverkehrskonzept an die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Um die Bürger auf dem Weg zu einem neuen Radverkehrskonzept mitzunehmen und über die aktuellen und geplanten Schritte dieses Projektes zu informieren, gibt es eine Informationsveranstaltung am Dienstag (28.), 19 Uhr, in Lorsch im Paul-Schnitzer-Saal des Museumszentrums (Nibelungenstraße 35). Landrat Engelhardt lädt dazu ein, „denn es gibt bereits viel hinsichtlich der Optimierung des Radwegenetzes zu berichten“.

Ideen und Wünsche gesammelt

In einem ersten Schritt konnten alle Bürger ihre Ideen und Wünsche bezüglich der Radwege im Kreis über eine Online-Plattform einbringen. Diese Möglichkeit haben mit nahezu 600 Teilnehmern viele Bergsträßer genutzt. Insgesamt kamen so 1030 Meldungen zur Optimierung des Streckennetzes zusammen.

Bereits kurz nach Abschluss der Bürgerbeteiligung nahm auch die Steuerungsgruppe des Projektes, die sich aus Interessenvertretern, Fachverwaltungen, Hessen-Mobil und dem ehrenamtlichen Radverkehrs-Beauftragten des Kreises Bergstraße zusammensetzt, ihre Arbeit auf.

Zudem startete die Befahrung des aktuellen Radverkehrsnetzes durch das vom Kreis Bergstraße beauftragte Planungsbüro aus Frankfurt. Diese Befahrung wird voraussichtlich bis Juni andauern. Hierbei werden die wesentlichen Parameter der Radwege und der Verbindungen sowie Netzlücken aufgenommen. Erste Ergebnisse werden bei der Info-Veranstaltung in Lorsch erörtert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019