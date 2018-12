Mitreißende Gospels im Parktheater

Bergstraße.Zwei Lieder ließen Randall Taylor & The Revelation Gospel Singers dem Publikum im ausverkauften Parktheater Zeit zum weihnachtlichen Chillen in den Sitzreihen, dann war Schluss mit der Gemütlichkeit: Bei „Down By The Riverside“ musste die Besucher ran als stehende Percussion-Einheit und Chor – der Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags entwickelte sich zu einer stimmungsvollen, bewegungsintensiven Angelegenheit.

Hochkarätiges Ensemble

Traditionell beschließt ein Gospel-Konzert im Parktheater das Programm des Bergsträßer Jazz-Festivals. Auch in diesem Jahr ist es den Verantwortlichen um Professor Bruno Weis, den künstlerischen Leiter der Reihe, gelungen, zum Finale der elften Auflage ein hochkarätiges Ensemble zu verpflichten.

Randall Taylor, der seit den 1980er Jahren in Deutschland lebt, zählt zu den renommiertesten Gospel-Bandleadern. Mit verschiedenen Formationen in wechselnder Besetzung ist er europaweit unterwegs. Taylors Arrangements sind mit Bass, Drums und Piano zurückhaltend instrumentiert, verdeutlichen aber eindrücklich, dass Blues und Jazz ihre Wurzeln im afroamerikanischen Gospel haben.

Im Mittelpunkt der 90-minütigen Vorstellung steht der ausdrucksstarke Gesang der drei weiblichen und zwei männlichen Interpreten – und die christliche Botschaft, die in den Werken verkündet wird.

Zwischen den einzelnen Stücken betonen die Künstler immer wieder ihren Glauben, der aus innerer Überzeugung und tiefsten Herzen komme. Gospel ist für Taylor und die Revelation Singers eine Lebensphilosophie, die auf Liebe und Hoffnung basiert – und an diesem Abend eine mitreißende Ausstrahlung auf das Theater entfaltet. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Die Energie, die das lebhafte Publikum aussendet, wirkt als Antrieb für die Crew auf der Bühne, deren Spiellust mit jedem Lied zuzunehmen scheint.

Randall Taylor ist mit seinem weißen Keyboard im Zentrum des Geschehens platziert. Seinen bemerkenswerten Bariton lässt er selten erklingen, bringt sich in den Chorgesang ein und konzentriert sich auf sein Piano-Spiel. Die Damen und Herren an den Mikrofonen decken ein breites Spektrum an Stimmlagen ab, harmonieren als mehrstimmiger Chor, überzeugen als Solisten oder bei Duetten. Die Bandbreite der Stimmungen, die die Musiker mit ihren Vocals verströmen, reicht von beinahe ekstatischer Fröhlichkeit und Zuversicht bis zu schmerzlicher Verzweiflung.

Dass der Sound im Parktheater im ersten Teil der Veranstaltung bisweilen etwas unausgewogen klingt, beeinflusst den Genuss nur unwesentlich; im zweiten Teil funktioniert die Tontechnik nahezu einwandfrei.

Einer der emotionalen Höhepunkte des Abends ist das a cappella und unplugged – also ohne technische Verstärkung durch ein Mikro – vorgetragene „Sometimes I Feel Like A Motherless Child“. Ein Stück, das seinen Ursprung in der Zeit der Sklaverei in den USA hat und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand.

„Stille Nacht“ auch auf Suaheli

Die vortragende Sopranistin, deren Großmutter auf den Baumwollfeldern in den Südstaaten gearbeitet hatte, hat zu kämpfen mit der emotionalen Wucht des Songs. Ihre Stimme transportiert den tiefen Schmerz, aber auch das Fünkchen Hoffnung, das der Text ausdrückt, mit einer berührenden Wahrhaftigkeit. Weihnachtliche Hochgefühle breiten sich aus beim dreisprachig – Deutsch, Englisch, Suaheli – dargebotenen „Stille Nacht“. Vor allem die von einem männlichen Solisten gesungene Suaheli-Version ertönt in wunderbarer Reinheit.

Gospel-Ensemble und Auditorium beglücken sich gegenseitig mit „We Wish You A Merry Christmas“, „Kumbaya, My Lord“ entwickelt sich zu einer feinen Zusammenarbeit von Bühne und Rängen. Mit dem Gospel-Klassiker „Oh, Happy Day“ endet das Konzert. Das Parktheater verabschiedet Randall Taylor & The Revelation Gospel Singers im Stehen lautstark applaudierend.

