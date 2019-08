„Mittelstand mehr Gewicht verleihen“

Bergstraße.Die Mittelstandsvereinigung Kreis Bergstraße (MIT) der CDU hat in den vergangenen zwölf Monaten den nach eigenen Angaben größten Mitgliederzuwachs aller Kreisverbände in Deutschland verzeichnet. Demnach liegt die Mitgliederzahl derzeit bei rund 150. Kreisvorsitzender Matthias Wilkes sieht darin ein deutliches Signal an die Politik, die Interessen des Rückgrats der deutschen Wirtschaft stärker als bisher zu berücksichtigen.

„Die wirtschaftlichen Zeichen stehen auf Abschwung, etablierte Parteien kämpfen seit Jahren mit einem Mitgliederschwund und viele Bürger scheinen sich weniger für politische Entwicklungen zu interessieren“, heißt es in einer Mitteilung der MIT. In dieser Situation sei es beachtlich, dass die Mittelstandsvereinigung bundesweit und besonders im Kreis Bergstraße einen Mitgliederzuwachs verzeichne.

„Viele Unternehmer sehen ihre Interessen in der aktuellen Politik nicht ausreichend vertreten und wollen mit ihrem Engagement gemeinsam mit anderen ihrer Stimme mehr Gewicht verleihen“, so Wilkes. Die Mitgliederentwicklung der vergangenen Monate sei kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger erfolgreicher Arbeit seines Vorgängers Werner Hartmann. „Ihm ist es gelungen, viele Unternehmer, die ansonsten wenig mit Politik zu tun haben wollen, für eine Mitarbeit zu begeistern“, so der Kreisvorsitzende.

Engagierter Fürsprecher

Wie die Mittelstandsvereinigung Bergstraße weiter schreibt, haben sich durch die Wahl von Matthias Wilkes zum neuen Kreisvorsitzenden weitere positive Effekte ergeben: „Mit unserem ehemaligen Landrat hat die MIT nicht nur einen engagierten Fürsprecher für die Interessen des Mittelstands gewonnen, sondern gleichzeitig einen Vorsitzenden, der weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt ist,“ so der stellvertretende Kreisvorsitzende Alexander Bode.

Für viele Neumitglieder sei dies ein wichtiges Argument dafür, dass ihre Interessen auch beim Land Hessen und in Berlin Gehör fänden. Die Bedeutung des Mittelstands für die Wirtschaft dürfe man gerade in der aufkommenden schwierigeren Lage keineswegs unterschätzen, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbands weiter – immerhin seien mehr als 60 Prozent aller Arbeitnehmer in mittelständischen Unternehmen angestellt.

Der Kreisvorstand sieht die Mitgliederentwicklung der vergangenen zwölf Monate daher als Ansporn, die Lage des Mittelstands mit guter Arbeit weiter zu verbessern und dadurch noch mehr Mitstreiter zu gewinnen. „Mit knapp 150 Mitgliedern haben wir noch nicht das gesamte Potenzial im Kreis Bergstraße ausgeschöpft“, unterstreicht Matthias Wilkes seinen Anspruch, dem Mittelstand künftig noch mehr Gewicht zu verleihen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.08.2019