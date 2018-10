Monatsrunde heute Abend in Bensheim

Bergstraße.Die ATTAC Aktiven treffen sich heute (Dienstag), 19 Uhr, zur Monatsrunde im Bierkeller in der Grieselstraße in Bensheim. Anstehende Themen sind die CETA-Ratifizierung im Bundesrat und die Seebrücke-Demonstration an diesem Samstag (20.) in Bensheim.

Das CETA-Abkommen kann noch gekippt werden, wenn die grün-geführten Bundesländer nicht zustimmen.

Mittlerweile unterstützen viele Organisationen offiziell oder tatkräftig helfend die Seebrücke-Demonstration in Bensheim. Treffpunkt ist um 11 Uhr in der Bahnhofstraße vor der Sparkasse. Seebrücke setze europaweit Zeichen gegen die „inhumane Abschottung“ der „Feste Europa“. Im September, so Attac Bergstraße, ertranken 20 Prozent der Flüchtenden im Mittelmeer. „Obwohl weniger Menschen diese Fluchtroute wählen, sterben mehr als jemals zuvor.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018