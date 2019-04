Monopoly spielen und Finanzen verstehen lernen

Bergstraße.Die Grüne Jugend Bergstraße lädt alle Mitglieder und Interessierten für den heutigen Montag (29.) in den Marstall in Heppenheim zu einem außergewöhnlichen politischen Abend ein: Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz wird nicht nur über Europa diskutiert, sondern auch Monopoly gespielt.

Der Grünen-Politiker Bayaz ist Startup-Beauftragter seiner Bundestagsfraktion und Mitglied im Finanzausschuss. Als Finanzexperte wird Bayaz unter anderem über den Euro sprechen, der die europäischen Länder verbindet, aber auch – und insbesondere für die junge Generation – mit vielen Fragen in Zusammenhang steht: Wie funktioniert die EZB? Wer hilft Griechenland? Und was nutzt uns die Währungsunion für das Europa von morgen? Wie können digitale Großkonzerne besser besteuert werden? Wie können digitale Monopole aufgebrochen werden? Wie können wir ökologischer und nachhaltiger wirtschaften? Gemeinsam mit den Gästen wird es um diese und weitere Themen gehen.

Zusammenhänge erkennen

„Wer im politischen Spiel richtungsweisende Veränderungen – etwa in der Umweltpolitik, der geschlechtergleichen Entlohnung, bei bezahlbarem Wohnraum oder in der Besteuerung – erreichen will, muss die Zusammenhänge kennen und verstehen“, sagt der 35-jährige Bundestagsabgeordnete aus Schwetzingen und will sich in lockerer Atmosphäre spielerisch den komplexen Inhalten nähern. Nach einem kurzen Input-Vortrag starten mehrere Runden Monopoly an verschiedenen Spieletischen.

„Monopoly ist das vermutlich bekannteste Spiel mit kapitalistischem Hintergrund. Das wollen wir nutzen, um auf die Probleme und Chancen aufmerksam zu machen, die uns ein europäischer Finanzmarkt bietet“, sagt der Bergsträßer Grünen-Sprecher Moritz Müller. „Die Spielregeln werden wir dabei ein wenig abändern, um dem echten Leben näher zu kommen“, kündigt Schatzmeisterin Vanessa Vogel an. „In unterschiedlichen Szenarien werden wir beispielsweise verschiedene Einkommensklassen und die Gender Pay Gap berücksichtigen oder einem Spieler einen Diplomatenstatus verpassen.“

Im Rahmen des Spieleabends wollen die Junggrünen insbesondere das junge Publikum für den Umgang mit Geld und die Ungerechtigkeiten des Systems sensibilisieren.

„Unser Finanzmarkt in Europa hat sich noch immer nicht stabilisiert und ist nicht nachhaltig. Zudem geht es um faire Besteuerung – gerade der digitalen Großkonzerne. Wir brauchen dringend notwendige Veränderungen im Finanz- und Steuersystem“, sagt der gelernte Wirtschaftswissenschaftler Danyal Bayaz. „Dazu werden wir an diesem Abend spielend Erfahrung sammeln.“ zg

