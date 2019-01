Morgestraich und Guggemusik

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet eine viertägige Studienfahrt zur Basler Fasnacht. Dazu gibt es heute (Dienstag) einen unverbindlichen Informationsabend im Heppenheimer Haus der Kirche.

Die Fasnacht in Basel hat eine christliche Tradition. Während in Deutschland die Sonntage von der 40-tägigen Fastenzeit ausgenommen wurden, hat die Stadt Basel an der alten Regelung festgehalten. Deshalb erlebt die Basler Fasnacht erst eine Woche nach unserem Rosenmontag ihren Höhepunkt.

Montagmorgen, 4 Uhr früh

Er wird eingeleitet durch den berühmten „Morgestraich“ am Montagmorgen um 4 Uhr. Basel ist dann fest in der Hand der Fasnachtscliquen und der Trommler und Pfeifer.

Typisch für die Basler Fasnacht ist die „Guggemusig“ oder „Chatzemusig“, die stark rhythmisch unterlegt auf gekonnte Art „falsch“ gespielt wird. Ganz anders dagegen das „Schiibefüür“, das Scheibenschlagen im benachbarten Lörrach auf der deutschen Seite. Als ein feuriges Spektakel entspringt er dem alten Brauch des Winteraustreibens.

Auf dem Programm der Studienfahrt stehen neben einer Einführung in die Bräuche des Dreiländerecks im Museum Lörrach und einer „geführten“ Teilnahme am Scheibenschlagen, die Besichtigung einer Werkstatt zur Herstellung von Fasnachtslarven und eine Führung durch das Schloss Beuggen, in dem die Gruppe auch untergebracht wird.

Von Sonntag bis Mittwoch

Die Studienfahrt zur Basler Fasnacht findet vom 10. bis zum 13. März (Sonntag bis Mittwoch) statt. Im Teilnehmerbetrag enthalten sind drei Übernachtungen mit Halbpension, An- und Abreise mit Kleinbussen ab Heppenheim sowie Fahrten vor Ort, Referenten, Eintritte, Führungen und Reiseleitung. Anmeldeschluss ist am 1. Februar.

Einzelheiten über die Studienfahrt können Interessierte bei dem Informationsabend heute uab m 18.30 Uhr im Haus der Kirche, Ludwigstraße 13 in Heppenheim erfahren. red

