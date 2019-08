Motorrad-Unfall mit zwei Verletzten

Bensheim.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern gegen 19 Uhr auf der Landstraße L3261 bei Bensheim-Langwaden. Ein Motorradfahrer stürzte mit seiner Maschine mit Bergsträßer Kennzeichen auf der kurvigen Strecke zwischen dem Abzweig nach Rodau und dem Ortseingang von Langwaden und landete dabei im Straßengraben.

Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Ob an dem Unfall weitere Fahrzeuge beteiligt waren, konnte die Polizei gestern Abend nicht mitteilen.

Neben mehreren Notarzt- und Krankenwagen waren weitere Hilfsdienste im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern. Während der Bergungsarbeiten war die Landstraße mehr als zwei Stunden vollgesperrt. kr/str

