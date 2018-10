Motorradfahrer kollidiert mit Wildsau

Hemsbach.Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen auf der B 3 bei Hemsbach mit einem Wildschwein kollidiert und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße von Hemsbach in Richtung Laudenbach unterwegs, als er in Höhe des „Hölzerlips Gedenksteins“ in einer langgezogenen Rechtskurve gegen 6.30 Uhr mit dem Tier zusammenstieß. Der junge Mann stürzte und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo er unter einen entgegenkommenden VW rutschte, dessen Fahrer vorausschauend bereits schon angehalten hatte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Wildschwein wurde bei dem Aufprall getötet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018