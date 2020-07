Motorradfahrer kommt ums Leben

Odenwald.Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (11.) im Odenwald (Gemarkung Brensbach) auf der Kreisstraße 88.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau war gegen 18.30 Uhr auf der K 88, vom Brombachtaler Ortsteil Böllstein kommend, in Fahrtrichtung Brensbach unterwegs gewesen. Eingangs einer Rechtskurve kam der 20-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unkenntnis des Streckenverlaufes nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zu Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Kreisstraße 88 war zur Unfallaufnahme und Bergung bis 21.20 Uhr voll gesperrt. ots

