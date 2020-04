Motorradfahrer prallte gegen Lkw

Zwingenberg.Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Lastkraftwagen auf der Kreisstraße 67 (Berliner Ring) in Höhe des Abzweigs Platanenallee (Autohaus Vogel) ist am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr der Fahrer des Zweirades schwer verletzt worden. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher für die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg berichtete, wurde der Patient – nach Polizeiangaben ein 16-Jähriger aus Bensheim – nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Hubschrauber zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer habe offenbar links abbiegen wollen, als ihm aus der Gegenrichtung der 26 Jahre alte Lastwagenfahrer entgegenkam, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Fahrer des Lkw habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas rückten 20 ehrenamtliche Retter der Zwingenberger Wehr mit fünf Fahrzeugen aus, sie halfen bei der Versorgung des Verletzten, leuchteten die Unfallstelle aus und reinigten die Fahrbahn. Vor Ort waren auch die Teams von zwei Rettungswagen, der Notarzt, die Besatzung des Rettungshubschraubers, die Besatzungen von zwei Polizeifahrzeugen und ein Gutachter. Der Berliner Ring war zeitweise voll gesperrt. red

