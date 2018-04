Anzeige

Bergstraße.Ein Motorradfahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3120 bei Affolterbach getötet.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein Holztransporter die Straße von Olfen kommend in Richtung Affolterbach und bog in diesem Bereich nach links in ein Waldgebiet ein. Dabei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Motorradfahrer.

Sachverständiger hinzugezogen

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Landesstraße blieb für die weiteren Maßnahmen noch einige Zeit voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer wurden weiträumig umgeleitet. pol