Motorradfahrer stürzt auf der A 67

Gernsheim.Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der A 67 gestürzt. Nach einer Mitteilung der Polizei stürzte der Mann, der Richtung Mannheim unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Gernsheim. Grund war, dass an seiner Maschine ein Reifen geplatzt war. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich nach einer Schätzung der Polizei auf 10.000 Euro. Wegen des Unfalls wurde die A 67 Richtung Süden zunächst komplett, später teilweise gesperrt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020