Motorradunfall: Polizei sucht Zeugen

Bergstraße.Nach einem Verkehrsunfall auf der B 47 zwischen Bürstadt und Riedrode am Mittwochabend gegen 19 Uhr (wir berichteten), bei dem ein 60 Jahre alter Motorradfahrer aus Lampertheim schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann auf seiner roten Ducati zuvor bereits mehrere Autos überholt haben. Wegen Gegenverkehr habe er dann einen Überholvorgang abbrechen müssen und stieß hierbei an das Heck eines VW Golf. Der 60-Jährige stürzte und wurde über die Gegenfahrbahn in die Böschung geschleudert. Der Schadenshöhe am Motorrad und am Auto eines 23-Jährigen aus Bürstadt beträgt 24 000 Euro. Wem der Motorradfahrer auf der B 47 aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (Telefon: 06206 / 94400) zu melden. pol

