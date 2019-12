„Mühlen der Justiz mahlen zu langsam“

Bergstraße.Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat Anfang Dezember entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landes Hessen für den Neubau der Ortumgehung Rosengarten (B 47) rechtswidrig sei und deshalb nicht vollzogen werden dürfe. Vier Jahre hat es gedauert, bis es zu dieser Entscheidung kam – viel zu lange, findet Landrat Christian Engelhardt, der für solche Fälle eine deutlich kürzere Verfahrensdauer einfordert.

Der VGH hatte in seinem Rosengarten-Urteil festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landes nicht vollständig frei von Rechtsfehlern sei. So müsse das Land beim Konzept zur Vermeidung des Risikos nachbessern, das im Hinblick auf die Kollision von Fledermäusen im Straßenverkehr bei der Querung der Neubautrasse besteht. Außerdem sei nicht hinreichend dargestellt worden, dass die geplante Südumgehung in wirtschaftlicher Sicht eindeutig gegenüber anderen Varianten einen Vorzug aufweise. Das Land Hessen hat nun Gelegenheit, den Planfeststellungsbeschluss entsprechend nachzubessern.

Engelhardt sieht das eigentliche Problem weniger im Urteil als vielmehr in der Dauer des Verfahrens: „Der Mensch hat ein Recht auf Schutz. Und dieser ist nun einmal Aufgabe des Staates. Unabhängig davon, für welche Lösung man sich beim Ausbau der B 47 letztlich entscheidet, die Menschen in Rosengarten brauchen dringend Entlastung.“

„Und so etwas heißt Eilverfahren“

Dass eine Entscheidung über die eingebrachten Klagen im Fall von Rosengarten mehr als vier Jahre benötigt, sei „einfach zu lang“ und – wie im „zweiten Bergsträßer Fall“, der B 38a ebenfalls, „niemandem mehr vermittelbar“.

So ein Verfahren auch noch, wie im Fall der B 38a, „Eilverfahren“ zu nennen, schaffe Frustration der Bürger gegenüber der Justiz. „Und währenddessen haben die Menschen vor Ort jahrelang mit dem Schwebezustand und den Belastungen zu leben, während die Mühlen der Justiz in den Augen der Betroffenen im Schneckentempo mahlen.“

Insgesamt sorgten Planungsrecht, Vergaberecht und die Dauer der Rechtsprechung derzeit dafür, dass „Infrastrukturprojekte nur noch in Zeiträumen von epischem Ausmaß verwirklicht werden können. Mit Blick auf andere Länder – nicht nur das oftmals zitierte China – ist dies kein Ruhmesblatt und eine echte Gefahr für den Standort Deutschland“, so Engelhardt weiter.

„Ministerin Lambrecht ist gefragt“

Diesem Thema müsse sich die Bundespolitik aktiv und sofort widmen. Hier appelliert der Landrat vor allem an die Bundesregierung: „Recht sollte nicht Prozesse behindern, sondern für Klarheit sorgen. Die Planungsverfahren müssen dringend entschlackt werden. Auch mit einem effizienteren Verfahren können die Interessen des Naturschutzes und der von Planungen Betroffenen ausreichend berücksichtigt werden. Ein erster wichtiger Schritt ist das aktuell auf Bundesebene diskutierte Planungsbeschleunigungsgesetz, das hoffentlich in Berlin schnell eine Mehrheit findet, aber nicht ausreicht“, so Engelhardt. Besonders Justizministerin Christine Lambrecht sei jetzt gefragt. „Denn auch für die Rechtsprechung sind neue Vorgaben erforderlich. Rechtsprechung muss in vernünftigen Zeiträumen erfolgen – alles andere ist nicht nur schlecht für die Betroffenen und unseren Lebens- und Wirtschaftsstandort, sondern auch schlecht für unseren Rechtsstaat.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019