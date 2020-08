Müllsünder zur Kasse bitten

Bergstraße.Immer wieder landen Dinge im Biomüll, die dort nicht hineingehören, etwa Tüten und Verpackungen. Für den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße bedeutet es einen enormen Aufwand an Zeit, Personal und Geld, diese Fremdstoffe aus dem Bioabfall zu entfernen. Laut Verbandssprecher Marc Röllich waren diese Mehrkosten einer der wesentlichen Gründe für die letztjährige Gebührenanpassung (wir berichteten).

Jetzt hat sich auch die Bensheimer FDP-Fraktion mit dem Thema beschäftigt. „Dass das Entfernen von Fremdstoffen aus dem Bioabfall über höhere Gebühren auf alle Gebührenzahler umgelegt werden muss, sehen wir ganz anders“, so die Freidemokraten. „Wir halten es für falsch, alle Gebührenzahler, also alle Kunden des ZAKB, mit Gebührenerhöhungen dafür zu bestrafen, dass sich eine klare Minderheit der Haushalte nicht an die Regeln hält und Fremdstoffe in den Biomüll wirft.“

Der ZAKB berichtet von zehn bis zwölf Prozent sogenannter Fehlwürfe der jährlichen Gesamtmenge des Bioabfalls. Bei 28 000 Tonnen Müll waren das im vergangenen Jahr also rund 2800 Tonnen, die aufwendig aussortiert werden mussten. „Statt auf Dauer viel Geld für die Entfernung der Fremdstoffe aus dem Biomüll aufzuwenden, bevor man ihn weiterverwendet, sollten Zeit, Geld und Personal besser dafür verwendet werden, die Müllsünder ausfindig zu machen, also diejenigen, die die anderen schädigen, und sie nach einmaliger Verwarnung zur Kasse zu bitten“, so die Bensheimer FDP.

Bequem und rücksichtslos

„Natürlich wäre dies zumindest zum Anfang einer solchen Aktion ebenfalls sehr aufwendig, aber nach einer gewissen Zeit könnte man dies auf regelmäßige Stichproben beschränken“, heißt es weiter. Dies sei immer noch gerechter und günstiger als das jetzige Verfahren.

„Nach all den Informationskampagnen des ZAKB in der Vergangenheit zur korrekten Mülltrennung mag es bei einigen wenigen immer noch Unwissenheit oder Fahrlässigkeit sein. Beim allergrößten Teil der Müllsünder dürfte es sich jedoch inzwischen um Bequemlichkeit und Rücksichtslosigkeit handeln. Insofern fordern wir den ZAKB auf, die vorgeschlagene Vorgehensweise im Sinne der Kundenfreundlichkeit und des Verursacherprinzips zu prüfen und nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen“, heißt es abschließend. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020