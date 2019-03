Müssen gegen Ungerechtigkeiten einschreiten

Bensheim.„Besonders die unteren Jahrgänge müssen behutsam an das wichtige Thema Zivilcourage herangeführt werden. Mut, Toleranz, Mobbing sind Schlagwörter, mit denen sich die Jüngsten unter unseren Schülerinnen und Schülern in der Regel allerdings interessiert auseinandersetzen“, so Kay Liebau, Lehrerin an der Geschwister-Scholl Schule. Insgesamt fünf Lerngruppen der Geschwister-Scholl-Schule verfolgten hierzu die Ausführungen der bekannten Radiomoderatorin Natalie Brand, welche aus Monika Baitschs Kinder- und Jugendroman „Lucy und die abenteuerliche Zeitreise“ vorlas. Der Roman könne mit der These „Was gestern noch unmöglich war, kann heute Wirklichkeit sein“ interpretiert werden, so Brand und erscheine somit aktueller denn je.

Die Protagonistin des Werkes bereist verschiedene Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts und lernt auf diese Weise Sitten, Kultur und Geschichte der damaligen Zeit kennen. Vor allem, als die Romanfigur Lucy das Jahr 1933 bereist, wurde es mucksmäuschenstill im Raum, sodass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Vielen anwesenden Schülerinnen und Schülern ist bereits in diesem jungen Alter bewusst, was Hitlers Machtübernahme für die damaligen Menschen bedeutete, die nicht „ins System“ passten. „Diese Menschen wurden ausgegrenzt, inhaftiert, manche sogar getötet, berichtete Natalie Brand. An dieser Stelle hielt die Moderatorin inne und suchte den Dialog mit den Kindern. Natürlich dürften diese Gräueltaten nie in Vergessenheit geraten. Es gelte ein Problembewusstsein zu entwickeln, das mit dem Wort „Erinnerungskultur“ beschrieben werden könne, und in unsere heutige Zeit transferiert werden müsse, war man sich am Diskussionsende einig.

Natalie Brand gelang es ferner auf eindrucksvolle Weise, die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen für die Themen Mut, Toleranz, Akzeptanz und Mobbing zu sensibilisieren. Die Referentin integrierte die Klassen immer wieder in ihre Lesung und appellierte schließlich: „Ich hoffe, dass wir nicht noch einmal erleben müssen, was damals Ungeheuerliches geschehen ist. Wir haben es in der Hand, vor allem im kleinen Kreis. Wir müssen ordentlich miteinander umgehen und einschreiten, wenn Ungerechtigkeiten geschehen, die unsere Freiheit und unsere Individualität einschränken.“ Kay Liebau

