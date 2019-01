Musik und Tanz beim DRK

Bergstraße.Mit Keyboard, Gitarre und Akkordeon spielt die DRK-Hauskapelle in Heppenheim Unterhaltungsmusik zum Mitsingen und Tanzen. An jedem ersten und dritten Montag im Monat laden Musiker Walter Gritz und Gerhard Kriegisch in die DRK-Begegnungsstätte (Werlestraße 5). Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Die Musik-Nachmittage sind für Senioren gedacht, die sich zwar ein bisschen zu alt für die Disco, aber auch entschieden zu jung fühlen, den ganzen Tag im Fernsehsessel zu verbringen. Generell stehen die Tanztreffs aber allen Generationen offen. In regelmäßigen Abständen wird das DRK-Duo durch weitere Musiker erweitert.

An folgenden Terminen finden die Musiknachmittage im ersten Halbjahr statt:4. und 18. Februar, 4. (mit Rosenmontagsmusik) und 18. März, 1. und 15. April, 6. und 20. Mai sowie 3. und 17. Juni. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019