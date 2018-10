Musikalische Einlagen sorgen für Gänsehaut

Heppenheim.„Natur, ich stehe dir so nahe, ich liebe die grünen Wiesen und Auen, Berge und Täler – alles nur Illusionen einer heilen Welt?“ Mit einem Gedicht von Anke Hiebel, vorgetragen von Rita Weis, eröffnete die nun schon 19. Ausstellung der Gruppe „Frauen – Kunst – Kultur“ im Heppenheimer Landratsamt, die diesmal dem Thema Landschaft gewidmet war. Anke Hiebel ist Ehrenmitglied und war von Anfang an Teil der Gruppe, die 1999 von der Frauenbeauftragten des Kreises initiiert wurde.Zunächst nur für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen des Kreises Bergstraße gedacht, umfasst der Mitgliederkreis der Gruppe seit 2017 die ganze Metropolregion Rhein-Main-Neckar. In regelmäßigen Treffen tauscht man sich über Ausstellungsmöglichkeiten aus und legt die Themen für gemeinsame Projekte fest.

Ein fester Termin im Kalender ist die jährliche Ausstellung in der Rhein-Main-Neckar-Galerie im Foyer des Landratsamts, bei der sich diesmal acht bildende Künstlerinnen präsentierten. Die Begrüßungsansprache hielt der Landrat und beschwor mit einem Adorno-Zitat die der Kunst innewohnende Magie. Inge Selig trug stellvertretend für alle Gruppenmitglieder die unterschiedlichen Annäherungsweisen an das selbstgestellte Motiv Landschaft vor, das sowohl Naturlandschaften als auch Seelenlandschaften umfassen könne. „Wir sind glaubwürdig, authentisch und auf dieser Ebene wollen wir die Betrachtenden erreichen“, formulierte Selig den Anspruch der Gruppe.

Ein dreifacher Höhepunkt der Ausstellungseröffnung waren die drei musikalischen Einlagen von Ignez Carvalho. Die brasilianische Sängerin trug wie schon im vergangenen Jahr eigene Kompositionen zur Gitarre vor; ihre ausdrucksvolle, vom warmen Timbre in glasklare Höhen steigende Stimme sorgte bei den Zuhörern für den einen oder anderen Gänsehauteffekt – etwa, als es um die Begegnung mit einer Libelle ging und Carvalho die Farbe des Lichts in den Flügeln des Insekts mit dem Klang ihrer Stimme einfing.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018