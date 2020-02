Musikalischer Semesterstart bei der Kreisvolkshochschule

Bergstraße.„Die Gitarre spricht“ hieß es am Freitagabend im Nibelungensaal des Alten Rathauses in Lorsch. Dort eröffnete Gitarrenvirtuose Adax Dörsam das neue Semester der Kreisvolkshochschule. Dörsam nahm die Zuhörer mit zu seinem Programm, in dem er sich mit einer Charango, einer Oktav-Gitarre namens Heidi, und einer spanischen Gitarre - vielsaitig und unterhaltsam, zuweilen auch meditativ, unterhielt. Der Saitenspezialist ist seit vielen Jahren musikalisch unterwegs und spielte schon mit Xavier Naidoo, der unvergessenen Joy Flemming, mit Hartmut Engler oder Ricky King. Iris Hoch, Leiterin der Kreisvolkshochschule, konnte viele Zuhörer begrüßen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020