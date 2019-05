Musikcamp im Odenwald

Bergstraße.Auch im Sommer 2019 findet das traditionelle südhessische Musikcamp für junge Menschen statt – dieses Jahr unter dem Motto „Neben der Spur“. Vom 22. bis zum 28. Juli soll sich das Kreisjugendheim Ernsthofen im Modautal in ein musikalisch-kreatives Paradies mit Live-Bühne, Musik- und Videowerkstätten, Tanzstudio und vielem mehr verwandeln. Das Musikcamp ist jedoch keine Veranstaltung, die sich ausschließlich an Musikerinnen und Musiker richtet. Alle Jugendlichen, die an Musik interessiert sind, können und sollen teilnehmen.

Während des Camps können die Jugendlichen eigene musikalische und künstlerische Ideen komponieren, aufnehmen und produzieren. Alle, die sich anderweitig kreativ ausdrücken möchten, haben die Möglichkeit, Cover, Videos, Podcasts und T-Shirts zu gestalten oder sich beim Tanzen und vielen anderen Dingen auszuprobieren. Mit Spiel- und Sportivangeboten für Klein- und Großgruppen wird das musikalische Wochenprogramm ergänzt. Zudem werden während der sieben Tage viele Ergebnisse sowie der Musikcamp-Alltag im täglichen Video-Magazin auf der Website bereits hör- und sichtbar.

Mit Programm, wertfreien Austauschmöglichkeiten und dem Medium Musik möchten die Veranstaltenden für ein gelingendes Miteinander beitragen und gegen gesellschaftliche Diskriminierungen und Ausgrenzungen hinwirken.

Teilnehmeralter 14 bis 21 Jahre

Alle musik- und medieninteressierten Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren können am Musikcamp teilnehmen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen 80 Euro pro Person. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kreis Bergstraße steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.

Das Musikcamp ist eine Kooperation des Fachdienstes Jugendförderung und Jugendschutz im Kreis Bergstraße sowie der Jugendbildungswerke des Landkreises Darmstadt-Dieburg, des Odenwaldkreises, des Kreises Offenbach und der Stadt Darmstadt. zg

