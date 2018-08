Musikgenuss im Freilichttheater

Bergstraße.Melodien, die schon die Vögel von den Dächern pfiffen, gab es bei der von den Kolpingern der Bergstraße besuchten Vorstellung des „Vogelhändlers“ in Ötigheim zu hören. So erklangen aus der Operette von Carl Zeller auf der größten Freilichtbühne Deutschlands mit 4000 Sitzplätzen, die alle belegt waren, unter anderem die Lieder „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ , „Ich bin die Christel von der Post“ und „Grüßt euch Gott alle miteinander“.

Es war ein Erlebnis für Auge und Ohr, denn die Kulisse des Ötigheimer Freilichttheaters ist einfach einmalig – und so will man auch im kommenden Jahr wieder zu einer Open-Air-Veranstaltung zu fahren.

Pläne für das kommende Jahr

Dies wird möglich sein, denn für 2019 sind Karten und Bus für 50 Teilnehmer bereits geordert, ließ Geschäftsführer Max Herbert Barth von Kolping Bergstraße wissen.

Der Termin steht: Es ist Sonntag, 25. August 2019. Das Ziel ist Fulda. In Fulda, wo schon „Kolpings Traum“, „Die Päpstin“ und „Der Medicus“ aufgeführt wurden, kommt aufgrund des 150-jährigen Bestehens des Kolping-Diözesanverbandes Fulda vor dem Fuldaer Dom das Musical „Bonifatius“ zur Aufführung.

Anmeldungen für den Besuch des Musicals beziehungsweise Auskunft zu dieser Fahrt, an der alle Interessierten teilnehmen können, gibt es bei Max Herbert Barth unter der Telefonnummer 06254 / 37168. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018