Musikgenuss „von 10 bis Zehn“

Bergstraße.Das Bergsträßer Jazz-Festival steuert heute mit dem langen Konzerttag „Jazz von 10 bis Zehn“ auf seinen Höhepunkt zu. Vier Bands treten zwischen 10 und 22 Uhr am Bensheimer Bürgerwehrbrunnen auf. Der Eintritt ist frei, dazu gibt es verschiedene kulinarische Angebote.

Den Anfang macht die Band Rent Party Hot 4, die aus der Darmstädter Formation En Haufe Leit hervorgegangen ist. Ab 10, ab 14 und noch einmal ab 18 Uhr sorgt das Quartett für gute Laune.

Von 11 bis 14 Uhr sind Joe Wulf and the Gentlemen of Swing an der Reihe. Bandleader Joe Wulf und seine kongenialen Musiker begeistern mit intelligenter Solistik, wunderbar lockerem Stil und den Raritäten der goldenen Swing-Ära – gespielt mit Spaß, Eleganz und viel Temperament.

Papa Legba’s Blues Lounge ist zwischen 15 und 18 Uhr zu hören. Mundharmonika, Maultrommel, Gitarre, Blechtrommel, Bassukulele, Mandoline, Nasenflöte, Kazoo und dreistimmiger Gesang sorgen für abwechslungsreichen Klang – immer nah am Sound der Vorbilder aus dem Mississippi-Delta. Das rein akustische Trio aus Darmstadt spielt handgemachten Blues, außerdem Jazz-Standards, Schlager, eigene Stücke und Rockklassiker.

Den Abschluss gestalten B. B. & The Blues Shacks ab 19 Uhr mit Rhythm and Blues und einem Hauch Sixty Soul. Frontmann Michael Arlt ist nicht nur hervorragender Sänger, sondern auch einzigartiger Entertainer. Für den richtigen Sound sorgen sein Bruder, Gitarrist Andreas Arlt, Fabian Fritz (Klavier und Orgel), Henning Hauerken (Kontrabass und E-Bass) und Andre Werkmeister am Schlagzeug.

Das Bergsträßer Jazz-Festival wird veranstaltet von der Stadtkultur Bensheim, der Sparkasse Bensheim, der GGEW und dem Bergsträßer Anzeiger. Künstlerischer Leiter ist Bruno Weis. Das Jahresprogramm endet traditionell mit einem Gospelkonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag im Parktheater Bensheim. red

Info: www.bergstraesser- anzeiger.de/jazzfestival

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018