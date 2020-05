Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Bergstraße/Bickenbach.Einen großen Erfolg können Polizei und Staatsanwaltschaft nach akribischer Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit mehreren Branddelikten in Bickenbach verzeichnen. Hinsichtlich einer im Juni 2019 beginnenden und bis zuletzt andauernden Brandserie haben Beamte der Darmstädter Polizei am Mittwoch (27.) einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Beschuldigte steht im Verdacht, für mindestens vier weitere Inbrandsetzungen, darunter unterschiedliche Fahrzeuge sowie eine Mülltonne, in der Gemeinde Bickenbach verantwortlich zu sein.

Beweismittel sichergestellt

Durch die intensive Ermittlungsarbeit, die unter anderem eine sorgfältige Spurensicherung an den jeweiligen Brandorten und dem Nachgehen von Hinweisen umfasste, ist es den Fahndern des Kommissariats 10 zusammen mit der Staatsanwaltschaft gelungen, auf die Spur des Beschuldigten zu kommen. Nachdem am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Pfungstädter Straße erneut ein Auto in Brand geriet, konnte der Beschuldigte noch in Tatortnähe lokalisiert und festgenommen werden. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten zudem Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der am Nachmittag einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern weiter an, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizeipräsidium Südhessen und Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Sechsstelliger Gesamtschaden

Die Brandserie hatte im Juni 2019 in einem ehemaligen Brandwärterhäuschen begonnen. Im April 2020 griff der Brand einer Pergola auf ein Wohnhaus nieder. Ebenfalls im April brannten in Bickenbach ein Baumstumpf und ein Müllcontainer. Im Mai standen mehrere Mülltonnen sowie zwei Fahrzeuge in Flammen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut damaligen Pressemitteilungen auf über 142 000 Euro.

Schon die zweite Serie im Ort

Bereits zwischen September 2015 und Juli 2016 hatte es in Bickenbach eine Serie von Bränden gegeben. Als Tatverdächtiger wurde im Oktober 2018 ein damals 21-Jähriger mit Wohnsitz in Thüringen ermittelt. Er stand in Verdacht, mindestens für 13 Feuer in Bickenbach verantwortlich zu sein. ots/hol

