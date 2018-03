Mutmaßlicher Terrorist lebte an der Bergstraße

Anzeige

Frankfurt/Bergstraße.Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Staatsschutzstelle der Polizeidirektion Bergstraße ermitteln wegen Terrorverdachts gegen einen Syrer, der vergangene Woche am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft bestätigte, war der 28-jährige im September 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen und lebte zeitweise im Kreis Bergstraße.

Dem Mann werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen, heißt es weiter. Er soll demnach an bewaffneten Kampfhandlungen im syrischen Bürgerkrieg teilgenommen haben. 2017 reiste er vermutlich über die Türkei wieder in Richtung Syrien. Warum er Deutschland verließ, ist unbekannt: „Hierzu liegen uns bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vor“, sagt der Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung.

Festnahme bei Wiedereinreise

Die Festnahme am Flughafen erfolgte am vergangenen Dienstag bei der Wiedereinreise des Mannes aus Istanbul, teilt die Behörde in einer Presseinformation mit. Der Beschuldigte sei am Tag nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main vorgeführt worden. Dieser erließ gegen ihn Haftbefehl, heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft weiter. Der 28-Jährige sitze nun wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.