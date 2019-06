Mutter geht gegen Partner in Offensive

Darmstadt/Mörlenbach.„Es ist unvorstellbar, es ist nicht zu ertragen. Der Teil von mir, der Freundin und Mama meiner Kinder war, ist mit ihnen gestorben.“ Die Ehefrau und Mutter geht in die Offensive, ihr letztes Wort an diesem zehnten Verhandlungstag ist eine Abrechnung mit ihrem Mann. Ihre Kinder sind tot, laut Anklage soll das Ehepaar den Sohn (13) und die Tochter (10) am Morgen des 31. August 2018 im Haus der

...