Mutter wehrt sich gegen Abschiebung

Rimbach.Dramatische Szenen haben sich vergangene Nacht in Rimbach abgespielt. Eine Polizeistreife sollte in der Nacht von Montag auf Dienstag um vier Uhr morgens eine vierköpfige Familie aus der Gemeinschaftsunterkunft in Rimbach holen. Die Familie aus Armenien sollte in die Slowakei abgeschoben werden.

Polizei mit Messer bedroht

Die 26-jährige Mutter zweier Kinder im Alter von sechs

...