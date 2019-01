MVZ soll Schule machen

Bergstraße.„Der Versorgungsnotstand ist nicht vom Himmel gefallen. Er ist politisch gemacht“, sagt Achim Kessler. Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete ist für die Partei Die Linke Obmann im Ausschuss für Gesundheit. In Heppenheim kritisierte er am Freitag massive ärztliche Versorgungsmängel, vor allem im ländlichen Raum. Bundesweit gebe es in strukturschwachen Gegenden rund 2600 nicht besetzte Hausarztpraxen. Über ein Drittel der niedergelassenen Mediziner sind über 60 Jahre alt. Jeder vierte wird sich in den kommenden fünf Jahren aus dem Berufsleben zurückziehen. Kessler geht daher davon aus, dass sich die Situation bald noch verschlimmern wird.

Regelrecht begeistert äußerte sich Kessler über die neue Ärztegenossenschaft Gesundheitsversorgung Vorderer Odenwald, die im Sommer ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Lindenfels eröffnet hat. Bei der Mitgliederversammlung des Linken-Kreisverbands Bergstraße in der Gaststätte „Am Stadtgraben“ kündigte Kessler an, das regionale Modellprojekt demnächst besuchen zu wollen. „Eine sehr innovative Idee, die bundesweit neue Wege geht.“ Medizinische Versorgungszentren sind Praxen, in denen Ärzte als Angestellte arbeiten. Eine Alternative für eine wohnortnahe und bedarfsgerechte medizinische Versorgung, von der der Experte hofft, dass sie im ganzen Land Nachfolger finden wird.

Kessler betont: Ärzte gebe es genug. Ihre Zahl habe sich seit Anfang der 90er Jahre mehr als verdoppelt. Doch die Schere der sozialen Spaltung, wie sie zwischen Arm und Reich zu beobachten sei, klaffe auch zwischen Stadt und Land immer weiter auseinander. Dass rund ein Viertel der Bevölkerung in ländlichen Regionen lebe, verdeutliche den Handlungsbedarf, so der 54-Jährige, der 2017 über die hessische Liste in den Bundestag gewählt wurde.

Weniger Praxen bedeuten: volle Wartezimmer, weitere Wege und belastete Ärzte. Dazu kommt, dass andere Heilberufe im medizinischen Bereich wie Physiotherapeuten oder Apotheken den niedergelassenen Ärzten in der Regel folgen, was zu einem ganzheitlichen Ausbluten im ländlichen Raum führe. Achim Kessler sieht ein grundlegendes Problem in einer allgemeinen Vernachlässigung dieser Regionen.

„Wenn die Lebensqualität auf dem Land besser wird, dann kommen auch wieder mehr Mediziner“, sagte er in Heppenheim. Mehr Bildungsmöglichkeiten, eine bessere Verkehrsanbindung sowie mehr Kultur und Arbeitsplätze würden dazu beitragen, dass eine Karriere als klassischer Landarzt wieder attraktiver sei. Dazu gehören laut Kessler aber auch höhere Vergütungen für Patientengespräche und Hausbesuche.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht das genauso. Sie drängt auf spürbar mehr Geld für Hausbesuche, um das Angebot wirtschaftlich aufrechterhalten zu können. Hinzu kommt laut Kessler, dass der Anteil der gesetzlich versicherten Personen auf dem Land deutlich höher sei als in der Stadt. „Das bedeutet weniger Gewinn für Ärzte.“

Forderung: Private KV abschaffen

Die Folge seien mehr Praxen in einer Umgebung mit vielen Privatversicherten, da sie den Medizinern etwa zwei- bis dreimal so viel Honorar sicherten. Die Linke fordert daher eine Abschaffung der privaten KV und die Einführung einer solidarischen Pflege- und Gesundheitsversicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze, in die auch Beamte, Selbstständige und Politiker einzahlen sollen. „Wir sind gegen eine Zweiklassenmedizin“, betont Kessler, der auch in der Digitalisierung eine Chance sieht, die medizinische Versorgung zu verbessern: Durch Telemedizin, also Onlinesprechstunden und Ferndiagnostik, könne man die Situation in unterversorgten Regionen zumindest teilweise lindern.

Allerdings dürfe man elektronische Angebote nicht als billige Alternative für wirtschaftsschwache Regionen missbrauchen. Hauptproblem sei aber das langsame Internet im ländlichen Raum, das diesen noch recht jungen Teilbereich im Gesundheitswesen grundlegend ausbremst. Die Kreisverbandsspitze Christiane Hennrich und Sascha Bahl dankten Achim Kessler für seinen Besuch an der Bergstraße. Weiterer Tagesordnungspunkt war die Gründung neuer Ortsverbände. Die Partei ist aktuell mit zwei Fraktionsmitgliedern im Kreistag vertreten.

