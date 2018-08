Anzeige

Auch Gaebel geht als „Crooner“ – – also als ein Vertreter des in den 1920er Jahren mit der Entwicklung des Mikrofons entstandenen Gesangsstils – durch, der mit viel Intensität, Wärme und jazziger Färbung eine Melange aus sentimentaler Stimmung und gefühlsbetonter Intimität erzeugte, die trotz einer monumental aufspielenden Band nie verloren ging. Hätte der Mann am Ton die Regler eine Spur nach unten geschoben, wäre der kraftvolle Swingsound des Orchesters noch differenzierter und schlanker zu hören gewesen. Vor allem an der Bühnenfront platzierte Zuhörer waren akustisch durchaus gefordert.

Eleganz und Lässigkeit

Dass Gaebel sein Jazzgesang-Studium mit cum laude abgeschlossen hat offenbart nur die technische Qualität des Entertainers. Sein Gespür für Sinatras markante und energische, aber auch von schmelzender Eleganz und Lässigkeit getragene Stimme sind die wirklich beeindruckenden Zutaten, die vom Heppenheimer Konzert bleiben. Ob das Tänzelnde bei „Mr. Bojangles“, der Latin-Schmelz bei „Brazil“ oder die Liebesschwüre in „I`ve Got A Crush On You“: Gaebel trifft den Ton. Und er weiß, wie man mit dem Publikum schäkert. Er lässt die Zuhörer das Thema von „The Good, the Bad and the Ugly“ von Ennio Morricone nachahmen und kommentiert den hineingerufenen Kinderwunsch einer weiblichen Zuhörerin mit dem Hinweis, dass man nach dem Auftritt für weitere Fragen gern zur Verfügung stehe.

In der zweiten Hälfte legt Tom Gaebel noch einmal zu. Bei „Come Fly With Me“ und „Strangers In The Night“ kann er seinen inneren Sinatra voll ausspielen. Richtig beängstigend wird das alles aber bei „It Was A Very Good Year“ und „New York, New York“, wo man „The Voice“, 1998 verstorben, beinahe auferstanden wähnt. Als Anspielung für Kenner würzt er „Mack The Knife“ aus der „Dreigroschenoper“ mit einem subtilen Hinweis auf die vergeigte Aufnahme von Ella Fitzgerald 1965 in Berlin, als sie den Text vergessen hatte und spontan einen neuen improvisierte.

In einem feinen Medley kommen drei von Sinatras persönlichen Lieblingen zu Gehör: „I’ve Got The World On A String“, „Moonlight In Vermont“ und „Just One Of Those Things“. Mit den Songs „mad man“ und „The Cat“, das fast in einem Bond-Film vorkommen könnte, hatte Gaebel zwei Titel aus dem 2014er Album „So Good To Be Me“ im Programm. Mit einem famosen Version von „That`s Life“ ging es langsam Richtung Finale. Nach der besagten Gänsehaut dann langer Applaus in Heppenheim.

