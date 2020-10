Eintracht Frankfurt.Eintracht Frankfurt bleibt in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen und geht mit breiter Brust in das Spitzenspiel am Samstag gegen Branchenprimus FC Bayern München. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter kam am Sonntag zu einem 1:1 (0:1) beim 1. FC Köln. Derweil wird die Sieglos-Serie der Gastgeber immer länger.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 18.10.2020