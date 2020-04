Nach Corona wird vieles wie zuvor

Nach der Corona-Krise wird nichts mehr sein, wie es war. Eine neue Zeit beginnt. So heißt es allenthalben. Man sollte sich da nicht so sicher sein. Eine Zeitenwende wurde auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA vorhergesagt. Doch in Wirklichkeit ging vieles weiter wie zuvor. Auf Flughäfen gelten noch heute verschärfte Sicherheitsbestimmungen und die Zahl der Überwachungskameras wächst.

Gut möglich, dass künftig auch schärfere Gesundheitsbestimmungen gelten. Fieber messen in der Sicherheitskontrolle am Flughafen etwa. Ein weiteres Beispiel: Homeoffice. Natürlich funktioniert vieles über Video- oder Telefonkonferenzen. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen, die eigenen vier Wände werden da bald zu eng, auch oder gerade, wenn die Familie auch noch da ist. Und bei geschäftlichen Gesprächen spielen Gestik und Mimik eine wichtige Rolle. Nicht zu vergessen das gemeinsame Anstoßen auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss. Auch im Privaten wird die Digitalisierung fortschreiten. Oma und Opa werden mit WhatsApp und Skype immer vertrauter. Sie wollen ihre Enkel aber auch künftig knuddeln.