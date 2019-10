Nach Drogen gefahndet

Bergstraße.Nach einer mutmaßlichen Drogenlieferung in ein Geschäft in der Mannheimer Straße in Viernheim haben Rauschgiftfahnder am Dienstagnachmittag zugeschlagen. Kunden des Marktes mussten die Verkaufsräume für die Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt war, verlassen. Zwei Stunden später rückten die Fahnder mit 50 Gramm Marihuana wieder ab.

