Bergstraße.Nach Angaben der IHK Darmstadt suchen immer mehr Unternehmen einen Nachfolger. Besonders betroffen ist die Gastronomie. Die IHK rät Unternehmen daher, sich rechtzeitig mit der Nachfolge zu beschäftigen. Gemäß dem „Report zur Unternehmensnachfolge“, den der Deutsche IHK-Tag jedes Jahr herausgibt und der jetzt vorgestellt wurde, haben sich noch nie so viele Alt-Inhaber bei der Suche nach einem Nachfolger an die regionale Industrie- und Handelskammer gewandt.

Auch bei der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar ist dieser Trend zu spüren: Die Besucherzahlen beim jährlichen „Nachfolgesprechtag“ und den regelmäßigen Beratungen sind im vergangenen Jahr um 52 Prozent gestiegen. Insgesamt haben sich 2017 mehr als 120 Unternehmer bei der IHK über das Thema informiert. „Für dieses Jahr erwarten wir erneut eine Steigerung“, sagt Jens-Uwe Lalk vom Geschäftsbereich Existenzgründung und Unternehmensförderung.

Viele wollen dichtmachen

Einer Befragung zufolge werden in der Gastronomie in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr als 40 Prozent einen Nachfolger suchen, im Einzelhandel sind es 22 Prozent. Ein Großteil der befragten Unternehmen wolle den Betrieb dagegen ganz schließen. „Noch drastischer sehen die Zahlen in der IT-Branche aus: Hier wollen nur sieben Prozent den Betrieb weiterführen und suchen einen Nachfolger, 82 Prozent wollen dichtmachen“, so die IHK weiter.